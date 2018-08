Ernstig zieke Judith (9) overspoeld met kaartjes na oproep

UITHOORN - De kaartjes stromen binnen voor de 9-jarige Judith uit Uithoorn. Om het ernstig zieke meisje op te beuren riep haar moeder mensen op om kaartjes te sturen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: het meisje is overspoeld met wenskaarten.

"We kregen op de valreep een doos met allemaal post voor Judith", zegt de moeder van het meisje, Sharon, tegen NH Nieuws. Judith heeft neuroblastoom, een agressieve vorm van kinderkanker, en lag recent nog met een ontsteking in het ziekenhuis.

Ze mocht gisteren onverwachts naar huis omdat haar temperatuur weer stabiel was. Toen ze met haar moeder het ziekenhuis verliet kreeg ze de kaarten mee. "Haar kamer is een stuk vrolijker geworden met alle post die we hebben gekregen."

In september 2015 werd Judith gediagnosticeerd. Het meisje kreeg meerdere chemokuren, werd vaak bestraald en geopereerd. De kanker leek in januari dit jaar verdwenen te zijn. In juni bleken er toch weer twee bultjes op haar hoofd te zitten.

Ze werd opnieuw behandeld, met de focus op stabilisering. "We hebben een sterke hoop dat we dit lang kunnen doen en dat er in de loop der tijd nieuwe medicijnen of therapieën komen, zodat we ons weer kunnen focussen op het herstel", vertelde de moeder eerder aan NH Nieuws.

Er is een stichting opgezet die mensen op de hoogte houdt van het herstel van Judith. Er kan ook geld worden gedoneerd.