Oproep voor zieke Judith (9): Stuur haar een opbeurend kaartje

UITHOORN - Een hart onder de riem voor de 9-jarige Judith uit Uithoorn. Het meisje heeft een ernstige vorm van kinderkanker en heeft behoefte aan wat positiviteit. Haar moeder vraagt daarom mensen een kaartje te sturen naar haar dochter.

In september 2015 bleek dat Judith neuroblastoom had, een agressieve vorm van kinderkanker. Het meisje kreeg meerdere chemokuren, werd vaak bestraald en geopereerd. "Ze was het eerste neuroblastoom-patiëntje dat de immunotherapie in Nederland heeft ondergaan", vertelt haar moeder in een e-mail.

Na de behandeling was Judith 'schoon', maar de ziekte kwam terug. Januari dit jaar leek het even alsof de kanker weer weg was, maar in juni bleken er toch weer twee bultjes op Judiths hoofd te zitten. Ze werd opnieuw behandeld, met de focus op stabilisering. "We hebben een sterke hoop dat we dit lang kunnen doen en dat er in de loop der tijd nieuwe medicijnen of therapieën komen, zodat we ons weer kunnen focussen op het herstel."

Spelen en genieten

Deze zomer gaat het op en af met Judith. Ze kreeg een toeval, maar knapte daarna weer op. "Ze heeft de eerste drie weken van de vakantie kunnen spelen en genieten", legt haar moeder uit. Toch belandde ze daarna weer in het ziekenhuis, vermoedelijk door ontstoken muggenbulten. Ook heeft het meisje de afgelopen dagen weer een aantal aanvallen gehad en ze had hoge koorts.

Op sommige dagen voelt Judith zich goed en dan kan ze spelen. Zo nu en dan komen er vriendinnen langs. "Gisteren is haar beste vriendinnetje nog geweest." Judith en haar familie proberen zo positief mogelijk te blijven.

Sharon benadrukt dat haar dochter niet terminaal is, maar ze is wel erg ziek en wil graag worden opgevrolijkt. Kaarten met lieve en opbeurende teksten zijn heel erg welkom.

Judith een kaartje sturen? Graag! De kaart mag naar het volgende adres:



Prinses Maxima Centrum (T.a.v. Judith Lenting, Afdeling Kasteel)

Heidelberglaan 25

3584 CS Utrecht

Er is ook een stichting opgezet die mensen op de hoogte houdt van het herstel van Judith. Er kan ook geld worden gedoneerd.