Bewoners flatgebouw in IJmuiden ongerust na instorten gevel

IJMUIDEN - Inwoners van een flatgebouw aan de Van Ostadestraat in IJmuiden zijn ongerust na het instorten van een stenen gevel. Een flinke rij bakstenen raakte vannacht los van het gebouw en kwamen terecht op de grond.

Bewoners werden wakker van een doffe dreun. "Stel je voor dat er iemand onder had gestaan. Je wilt niet weten wat er dan had kunnen gebeuren", zegt een bewoner tegen NH Nieuws.

"Ik zag brandweer en ik was bang dat er brand was of dat iemand gewond was geraakt. Vannochtend zag ik de gevels op de grond liggen, toen schrok ik heel erg", zegt een andere bewoner. De overige bakstenen van de gevel zijn inmiddels verwijderd.

Onderzoek

De oorzaak van het losraken van de gevel is nog onbekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan, zo meldt een wordvoerder van Woningbedrijf Velsen.

Volgens verschillende bewoners zou er sprake zijn van achterstallig onderhoud door het Woningbedrijf. De woordvoerder wilde hier geen uitspraak over doen en wacht de resultaten van het onderzoek af.