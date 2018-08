Deel dit artikel:











Stukje gevel komt naar beneden bij flat in IJmuiden Foto: Fred Segaar / NH Nieuws Foto: Fred Segaar / NH Nieuws Foto: Fred Segaar / NH Nieuws

IJMUIDEN - Van een flatgebouw aan de Van Ostadestraat in IJmuiden is vanochtend een deel van de gevel naar beneden gekomen. Op foto's is te zien hoe een flinke rij bakstenen is losgeraakt en op de grond is beland.

De gemeente is op de hoogte van de situatie, maar verwijst naar het Woningbedrijf Velsen, dat eigenaar is van het pand. Volgens een woordvoerder van het Woningbedrijf gaat het om een klein stukje gevel en is de plek deels afgezet. Geen gevaar

Toch hoeven bewoners niet ongerust te zijn. "Voor mensen die daar wonen is het geen gevaarlijke situatie", laat ze desgevraagd weten aan NH Nieuws. Vanmiddag zal er een controle uitgevoerd worden om te kijken hoe het stukje gevel los kon raken.