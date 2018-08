Zorgt droogte voor een goed wijnjaar?

NOORD-HOLLAND - Noord-Holland telt op dit moment 4 professionele wijnboeren die samen 5 hectare wijngaard beheren. Daarmee is de provincie landelijk gezien een kleine speler.

Volgens cijfers van het CBS telt Nederland 92 wijnboeren waarvan het merendeel een wijngaard heeft in de Achterhoek en Limburg. Dat zijn er iets meer dan een jaar geleden maar in Noord Holland blijft het aantal stabiel op 4 boeren. De wijnranken in Noord-Holland gedijen het best in West Friesland en rondom Het Gooi.

Naast de echte wijnboeren houden ook hobbyboeren zich met wijnbouw bezig. Het vakblad Wijn en Wijngaard telt in totaal 150 wijngaarden in Nederland. In 2011 was op het hoogtepunt 165 hectare landbouwgrond in gebruik als wijngaard. Vorig jaar was dat 157 hectare. De gemiddelde wijnboer heeft een bedrijf van 1,7 hectare.

De introductie van schimmeltolerante druivenrassen hebben wijnteelt buiten de traditionele gebieden mogelijk gemaakt. De nieuwe rassen rijpen eerder en zijn beter bestand tegen ons natte klimaat. Ook in Flevoland heeft dat geleid tot een bescheiden wijnbouw. Daar zijn 3 wijnboeren actief.

Wijnboeren verwachten een goede oogst maar wijnexpert Lotte de Wolf geeft in HP/De Tijd aan dat we niet te vroeg moeten juichen. Augustus en september zijn volgens haar 'allesbepalend' voor de kwaliteit van de wijn en ook een enkele hagelbui kan ervoor zorgen dat er van de druiven niets overblijft.

