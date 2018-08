Wijnboer Siem dolgelukkig met warmte in provincie: "Druiven voelen zich thuis"

WOGNUM - De Noord-Hollandse boeren gaan gebukt onder de droogte in onze provincie, maar wijnboer Siem Loos uit Wognum is dolgelukkig met de weersomstandigheden. De hitte laat de druiven groeien als nooit tevoren. "De temperaturen helpen zeker, maar vooral ook het constante weer. Dan voelen de druiven zich echt thuis."

Wijnboer Siem heeft er keihard voor gewerkt om de Pinot Noir te laten groeien: "In 2012 ging het goed mis: doordat het plotseling ging vriezen, verloren we 75 procent van onze wijngaard. We hebben alles opnieuw moeten aanplanten. Dat was toen een ramp."

Het Noord-Hollandse klimaat was lang enorm uitdagend. "Dan weer regen, dan weer wind, dan zon, dan weer vriezen. Het is hard werken als wijnboer in Wognum." Waarom gaat Siem dan niet naar een wijnland als Frankrijk? "Daar heb ik meer concurrentie. En ik ben een West-Fries, daar ben ik trots op." Boven de wijngaard wappert nu de blauwgekleurde West-Friese vlag als symbool voor een goede oogst.

Vette jaren

Na jarenlange magere jaren is het nu tijd voor de vette jaren. De hele familie hielp gisteren mee om nog een restje van de wijn van 2017 in de fles te krijgen. "Onze wijn heet de Fantastique, misschien moet hij dit jaar wel Fantastique Cate (genaamd naar kleindochter, red.) heten? Ik ga daar eens over nadenken, want 2018 is wel een uitzonderlijk goed jaar!"

Er zit meer in het vat voor de Wognummer: op zes augustus is de Wognumse wijn te proeven op de landbouwtentoonstelling in Opmeer.