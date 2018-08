SP Hilversum wil 'foute' straatnamen hernoemen

HILVERSUM - De Socialistische Partij (SP) wil dat gemeente Hilversum straatnamen die verwijzen naar omstreden historische personen gaat heroverwegen. Zo zouden de J.P. Coenstraat en de Admiraal de Ruyterlaan hernoemd moeten worden.

In een opiniestuk op de website van SP Hilversum stelt raadslid Rebekka Timmer de wijze waarop de gemeente straatnamen kiest ter discussie.

Volgens de SP zijn straatnamen geen geschiedenisboeken, maar een eerbetoon. Als je een straat dus vernoemt naar een omstreden persoon uit de geschiedenis, plaats je die persoon nog steeds op een voetstuk.

Timmer denkt daarom dat het beter is om een nieuwe naam te overwegen voor straten zoals de J.P. Coenstraat: "Is Jan Pieterszoon Coen een Gouverneur-Generaal van de VOC of een kolonist die verantwoordelijk is voor 15.000 doden?" De SP heeft geen lijst gemaakt van straatnamen die verandert moeten worden, maar verwacht dat er in het 'Zeeheldenkwartier' in Hilversum meer straten vernoemd zijn naar historische personen met een omstreden geschiedenis.

"We willen een andere presentatie van de geschiedenis, waarin we uitgaan van de ervaringen van alle mensen. Dat is geen geschiedvervalsing, maar het plaatsen van de gebeurtenissen in de juiste context", onderstreept het SP-raadslid.

Een aantal liggen er in het Zeeheldenkwartier, waar de straten zijn vernoemd naar Nederlandse zeevaarders. De SP denkt dat er meer 'foute' straatnamen in de wijk zijn. De partij hoopt een discussie te starten over de straatnamen.