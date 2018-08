Buurt ongerust na tweede beschieting: "Ik vind het heel eng worden"

AMSTERDAM - (AT5) Schoonmaakbedrijf HBS aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam is afgelopen nacht flink onder vuur genomen en aan de achterkant van de zaak lag een explosief. Vannacht om stipt 3.00 uur schrokken de bewoners wakker van de vele harde knallen.

"Alsof er planken vielen van een stelling of zo. Of van een stellage", beschrijft één van de bewoners het geluid. Bizar genoeg werd afgelopen weekend ook al een interieurwinkel in dezelfde straat beschoten. Nog geen vijftig meter van elkaar vandaan. De bewoners waren nog maar amper van die schrik bekomen

"Weer dezelfde tijd ook. Een uurtje eerder volgens mij. Maar ik vind het wel heel eng worden", zegt een vrouw. Bij een ouder stel zit de schrik er ook goed in. "We hebben dit nog nooit meegemaakt. En we wonen hier al 43 jaar", zegt de vrouw van het stel.

Het is nog een raadsel waarom het bedrijf is beschoten. Jaren terug werd de onderneming ook al eens getroffen. Een auto reed toen bij de voorgevel naar binnen. Na dat incident werden er al paaltjes voor het pand geplaatst. Later bleek het om een familievete te gaan.

Nieuwe rolluiken

Of het bedrijf nog van dezelfde eigenaren is, is onduidelijk. De ondernemer was vandaag niet te bereiken. Een ander opvallend detail: de rolluiken van de zaak waren net deze week vervangen. Toeval of niet, de politie onderzoekt de zaak. De daders zijn vooralsnog spoorloos.

Vanochtend vroeg werd er op een andere plek in Amsterdam nog een explosief gevonden. Dat explosief bleek in de Jan Evertsenstraat aan een deur van een leegstaand winkelpand te zijn bevestigd. Een interieurwinkel die vlak naast het schoonmaakbedrijf aan de Johan Huizingalaan zit, werd afgelopen weekend al beschoten.