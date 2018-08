Tweede explosief gevonden in Amsterdam: pand Johan Huizingalaan ook beschoten

AMSTERDAM - (AT5) Een pand aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam-West is afgelopen nacht meermaals beschoten.

Het zou mogelijk gaan om een schoonmaakbedrijf dat vlak naast een interieurwinkel zit, die dit weekend ook al beschoten werd. Aan de achterkant van het het vannacht beschoten pand is ook een explosief gevonden. Het explosief lag volgens de politie op straat.

Blijf in woning

De politie is in afwachting van de explosievenopruimingsdienst, zij zullen het explosief onderzoeken. Buurtbewoners zijn gevraagd om hun woning niet te verlaten.

Aan de Johan Huizingalaan vindt uitgebreid onderzoek plaats na de beschieting van een bedrijfspand. Aan de achterzijde van het pand is een explosief voorwerp gevonden. De EOD komt daarvoor langs. https://t.co/XEYHMbztzQ — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) August 14, 2018

Op de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West werd vanmorgen ook al een explosief gevonden. Dat explosief bleek te zijn bevestigd aan de voordeur van een leegstaand winkelpand.