Vlaggen halfstok voor vastgoedondernemer Bert Verwelius

HUIZEN - In Huizen is geschokt gereageerd op de dood van bouwmagnaat Bert Verwelius. Voetbalvereniging HSV De Zuidvogels en het kantoor van Bert Verwelius hebben de vlaggen halfstok gehangen. De Huizer verongelukte gisteren met zijn vliegtuigje.

Tijdens een landingsoefening op het vliegveld van Münster in Duitsland sloeg het vliegtuigje van Verwelius over de kop. De oorzaak van de crash is nog onbekend.

"Vreselijk nieuws"

Het nieuws komt hard aan bij HSV De Zuidvogels, waar Verwelius zeer betrokken bij was. "Dit is vreselijk nieuws", zegt voorzitter Kees Visser. "Ik heb vanochtend contact gehad met een aantal vrijwilligers. Die reageren geschokt dat dit gebeurd is. Dit wens je niemand toe en mag niet gebeuren."

Verwelius was sponsor van de voetbalclub, gaf de club een nieuw kunstgrasveld en hielp met de bouw van het nieuwe clubhuis. Zijn kleinkinderen voetballen er en hij was geregeld op de tribune te vinden.

Zowat iedereen in Huizen kende de 64-jarige bouwmagnaat. Verwelius was nadrukkelijk aanwezig in het dorp waar hij woonde. Het hoofdkantoor van zijn bouwbedrijf staat er en hij sponsort er verschillende bedrijven. Huizenaren reageren geschokt op het nieuws. "Ik las het vanochtend in de krant en ik dacht, verdorie, het zal je maar treffen. Heel triest verhaal."

Betrokken

Verwelius was een betrokken mens, aldus Visser. "Hij deed zijn dingen en was een familiemens. Dat is wel duidelijk als je ziet hoe de familie leeft met elkaar. En hij was een 'voetbalminded' persoon. Ook zeker gezien de sponsoring die ze hier bij Zuidvogels doen."

"Bert is slechts 64 geworden. Hij is exact 1 dag jonger dan ik. Je vader wil je niet verliezen op die leeftijd, je opa wil je niet verliezen op die leeftijd. En zeker met zo'n vreselijk ongeluk wil je dat niet."

Als eerbetoon aan Bert Verwelius heeft HSV De Zuidvogels een vlaggenmast geplaatst op 'zijn' veld, het veld dat Verwelius aan de club gaf. De vlag werd vanmiddag halfstok gehangen. Ook bij het hoofdkantoor van Verwelius Bouwen is de vlag halfstok.