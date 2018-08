Deel dit artikel:











Vliegtuig van Huizer vastgoedondernemer gecrasht in Duitsland Foto:

HUIZEN - Op het vliegveld van Münster in Duitsland is vanmiddag een vliegtuigje neergestort. Hierbij zijn beide inzittenden om het leven gekomen, waaronder een 64-jarige Nederlander. Volgens Aironline.nl en tijdschrift Quote was het vliegtuig van bouwmagnaat Bert Verwelius uit Huizen.

Het vliegtuig zou volgens de regionale krant Westfälische Nachrichten meerdere landingsoefeningen uitvoeren, maar bij de eerste poging ging het mis. Tijdens de landing gleed het vliegtuig van de baan af en sloeg het over de kop, aldus de krant uit Westfalen. De familie en het bedrijf van Verwelius hebben tot dusver nog geen mededelingen gedaan over de identiteit van de inzittenden. Tijdschrift Quote meldt dat de 64-jarige zakenman zelf in het vliegtuig zat en is overleden, maar dit is nog niet bevestigd. Aironline.nl meldt dat het nummer op de staart, nummer 14, een bekende handtekening is van vliegtuigen van Verwelius om zijn liefde voor wijlen Johan Cruijff te uiten