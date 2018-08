Waarom de verwachte zomerstorm toch wat 'tegenviel'

NOORD-HOLLAND - Zware windstoten, heftige buien en gevaarlijke omstandigheden: volgens de weerdiensten zou het gisteravond en vannacht flink gaan spoken en daarom was dan ook code oranje van kracht. Toch viel de verwachte zomerstorm ontzettend mee. Hoe kan een weersvoorspelling nou ineens zo anders uitpakken? Weerman Jan Visser weet het antwoord.

"Allereerst is het lastiger te voorspellen in de zomer", begint hij. "In de winter kunnen we vaak precies uitstippelen wat het weer gaat doen, maar het zomerseizoen is moeilijk. We zien zo'n depressie wel aankomen, maar alle modellen geven een wisselende uitkomst."

Dat gebeurde met de 'storm' van gisteren ook. "Het ene model zegt: 'het valt wel mee', een ander voorspelt windstoten van 140 km/u en weer een ander heeft het over fikse regenbuien", aldus Visser. "Meteorologen hebben dan al snel de neiging om van het ergste uit te gaan."

Volgens Visser creëren we een cultuur van 'overwaarschuwen' met z'n allen. "Als er eenmaal eentje in paniek is, jutten de weerdiensten elkaar op", legt hij uit. "Want stel je voor dat het toch groter wordt dan ze voorspellen, dan heb je de poppen helemaal aan het dansen."

Komend weekend

Of het weer de komende dagen wel goed voorspeld wordt, is nog even afwachten. Het lijkt er nu op dat dit weekend het vertrouwde beeld van de afgelopen weken even terugkeert: dus overwegend droog en zomers warm.