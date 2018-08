Code oranje ingetrokken: noodweer blijft uit

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft code oranje en later code geel die gisteravond nog gold ingetrokken. De waarschuwing voor gevaarlijke situaties door zware windstoten is dan ook niet langer van kracht.

De zware windstoten verdwenen in de loop van de nacht. Uiteindelijk ging het er op veel plekken veel minder heftig aan toe dan gedacht. Er zijn vooralsnog ook geen berichten over letsel. Wel dreigde er in Purmerend een grote steiger om te vallen.

Lees ook: Tientallen vluchten op Schiphol geschrapt vanwege noodweer

De zwaarste windstoot die werd gemeten was op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad, daar werd een vlaag gemeten van 102 kilometer per uur. De wind bereikte daar kort na 22.00 uur even stormkracht, 9 Beaufort.

Vrijdag is het weer een stuk rustiger. Er is er mix van zon en wolken met kans op een bui. In het weekend keert het vertrouwde beeld van de afgelopen weken weer even terug: dan is het overwegend droog en wordt het zomers warm.