KNMI geeft code oranje af voor zomerstorm: dit staat ons te wachten

NOORD-HOLLAND - Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten in het westelijk deel van het land. De organisatie heeft daarom code oranje afgekondigd.

De waarschuwing geldt vanaf 19.00 uur voor Noord-Holland, het IJsselmeer- en Waddengebied, Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland en Friesland. Er worden zware tot zeer zware windstoten verwacht van 90 tot wel 110 kilometer per uur, waarschuwt het KNMI.

Voor de rest van het land, met uitzondering van Groningen, geldt code geel.

Code oranje betekent officieel dat mensen voorbereid moeten zijn. Volgens het KNMI kunnen bomen omvallen en taken afwaaien. De situatie kan gevaarlijk zijn voor verkeersdeelnemers en watersporters. Het advies is om maatregelen te treffen om schade of letsel te voorkomen.