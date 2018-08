Deel dit artikel:











Zomerstorm op komst met zware windstoten en plensbuien Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Voor vanavond en vannacht is een zomerstorm voorspeld. Op Texel worden windstoten verwacht tot zo'n 100 kilometer per uur. "Dat zijn echt behoorlijk zware windstoten. Ik denk dat menig tent de lucht in zal gaan", zegt NH-weerman Jan Visser.

De wind trekt aan het eind van de middag flink aan. Op Texel waait het, met windkracht 9, vermoedelijk het hardst, maar ook in de rest van Noord-Holland wordt stormachtig weer verwacht. Het KNMI heeft code geel aangekondigd. De waarschuwing geldt vooralsnog van 21.00 uur vanavond tot 01.00 uur vannacht. Boven het vasteland wordt windkracht 6 tot 8 verwacht. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind net wat krachtiger. "Er kunnen takken uit bomen waaien en bomen kunnen omwaaien. Ze zijn wat verzwakt doordat ze weinig water hebben gehad de laatste tijd. Maar er hangt nog wel blad aan. Ze vangen daardoor meer wind en zijn dus kwetsbaarder." Regen

Eerder vandaag begint het al met regenen. Vanaf vanmiddag valt er neerslag. "De verwachting is dat er tussen de 10 en 20 millimeter valt in de provincie en dat is erg veel", zegt Visser. De regen betekent niet dat alle droogteproblemen van de afgelopen tijd zijn opgelost. Daarvoor moet het weer een langere tijd zijn zoals normaal. In de loop van de nacht wordt het weer wat rustiger. Morgen overdag is er een enkele bui. "Eigenlijk normaal Hollands weer." Zondag wordt het opnieuw warmer en droger.