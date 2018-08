Deel dit artikel:











Haarlemmer met dubbel gevoel thuis uit Lombok: "Daar is het echt erg" Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Haarlemmer Sjoerd van den Berg is veilig thuis gekomen uit Lombok. waar afgelopen weekend een aardbeving zorgde voor honderden doden en veel schade. De familie van Van den Berg is blij dat hij thuis is, maar voor hemzelf voelt het dubbel: "Daar is het echt erg."

"Vanuit het niets begon alles heen en weer te bewegen. Iedereen schrok ineens", vertelt Van den Berg aan NH Nieuws. Hij zat tijdens zijn vakantie op Lombok in een restaurantje te eten, toen de wereld opeens begon te beven. Onderweg naar zijn slaapplek zag Van den Berg gebouwen en hotels in puin. Lees ook: Noord-Hollanders over aardbeving Lombok: "Dit was het engste ooit" Dan verspreiden er geruchten over de komst van een tsunami. Een gris naar zijn rugzak betekent het begin van zijn vlucht. Zo snel als Van den Berg kan rent hij een heuvel op. "Dat was het meest angstig. Je weet niet of je hoog genoeg bent." Wil je weten hoe de vlucht van de Haarlemmer precies ging? Kijk dan de video hierboven. Dubbel gevoel

De kaarten en bloemen die Sjoerd van den Berg na zijn thuiskomst kreeg, voelen raar in zijn handen. Ook het interview met NH Nieuws brengt de nodige dubbele gevoelens met zich mee. "Ik ben veilig hier. Maar daar is het echt erg."