Noord-Hollanders over aardbeving Lombok: "Dit was het engste ooit"

NOORD-HOLLAND - Het Indonesische eiland Lombok is vanmiddag getroffen door een zware aardbeving. Haarlemmer Sjoerd van den Berg was doodsbang. "Scheuren in gebouwen, hard schreeuwende mensen en niet weten hoe of wat; dit was het engste ooit."

De aarbeving had een kracht van 7.0 en het epicentrum lag zo'n dertig kilometer ten noordoosten van Lombok. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden gevallen, maar zijn er nog geen meldingen over eventuele gewonden. Lombok is een populaire reisbestemming onder Nederlanders. Zo ook voor Amsterdammer Joep van de Crommert. Hij kwam net uit de douche toen het begon te trillen "Ik keek mijn vriend aan en we beseften: dit is een aardbeving. We zijn meteen naar buiten gerend."



Naschok

"Ongeveer een uur na de eerste beving was er nog een naschok", laat Joep weten aan NH Nieuws. "Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Het was vrij heftig. We konden amper lopen." Hij en zijn vriend verblijven een paar honderd meter van de kust, aan de westkant van het eiland, ter hoogte van Senggigi.



Even was er sprake van tsunamigevaar, maar die waarschuwing is inmiddels ingetrokken. Dat maakt het voor Haarlemmer Sjoerd van der Berg niet minder indrukwekkend. "Dit was het engste dat ik ooit heb meegemaakt. In het begin leek het mee te vallen, maar zag ik dat gebouwen deels waren ingestort met overal scheuren. Ik was op dat moment zo'n vierhonderd meter van mijn homestay, snelde daar naartoe en eenmaal aangekomen, bleek dat veel was ingestort."

Zo gingen we weg bij de homestay, nu op een heuvel in de hoop dat er geen tsunami komt. De nacht buiten doorbrengen met locals en polen met whiskey #lombok #tsunami #earthquake pic.twitter.com/hR1AFWyfqE — Sjoerd van den Berg (@sjoerdvdb) 5 augustus 2018

Sjoerd pakte zijn tas en werd door de lokale bevolking en de mensen van de moskee naar een grasveld gestuurd. "Daar ontstond wat paniek doordat veel mensen ineens hard schreeuwden en gingen bidden." Inmiddels las hij op Twitter dat er kans was op een tsunami. "We zijn met zo’n tweehonderd man naar de heuvel gerend, hebben die beklommen en boven was het afwachten." De Haarlemmer zegt dat nog het engst te hebben gevonden. "Omdat je niet weet hoe of wat en we zitten op maar tweehonderd meter van het strand. Mijn familie hield me via Whatsapp op de hoogte."

Volgens Sjoerd zijn er beneden aan de heuvel tenten opgezet voor de vele gewonden. "Wij hebben besloten hier de nacht met elkaar door te brengen en morgen bij daglicht een taxi te krijgen. Er zitten meer groepjes op de heuvels."

Thuis

Amsterdammer Joep zou maandag naar Bali vertrekken. "We vliegen morgen van Lombok naar Bali, als de vlucht gewoon gaat, en de dag erna naar Nederland. We hopen maar dat het vliegveld niet te erg is getroffen, zodat we gewoon weer naar Nederland kunnen gaan." Lokale autoriteiten melden dat er alleen lichte schade is op de luchthavens. Haarlemmer Sjoerd heeft besloten zijn geplande tripjes te annuleren en zo snel mogelijk een vlucht naar Jakarta te boeken om terug te vliegen naar Nederland. "Het is mooi geweest."