Verdachten moord Zaanse Pauline Mol voor rechter

ZAANDAM - Drie mannen moeten zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor de moord op de 53-jarige Pauline Mol uit Zaandam. De vrouw werd in maart vorig jaar om het leven gebracht, vermoedelijk bij een roofoverval.

Pauline was volgens een vriendin van haar "een lieve en zachte vrouw". Ze had niet veel vrienden en was nogal fragiel vanwege reuma en chronische vermoeidheid. Ze had geen grote geldbedragen of kostbaarheden in huis, wat het des te vreemder maakt dat haar moordenaar(s) haar huis overhoop haalden.

De verdachten zijn een 35-jarige man uit Amstelveen, een 39-jarige man uit Zaandam en een 31-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats. De drie komen van origine uit de Dominicaanse Republiek. Hun namen kwamen aan het licht na uitgebreid onderzoek.