Deel dit artikel:











VIDEO: Omgekomen Alkmaarder zwom buiten officiële zwemplek Foto: Remke Polder

BROEK OP LANGEDIJK - De 31-jarige Alkmaarder die gisteren om het leven kwam in de recreatieplas in Geestmerambacht zwom niet in veilig zwemwater. De man had een duik genomen in de Zomerdel, de grote plas in het recreatiegebied.

Volgens gebiedsbeheerder Johan de Jong geldt de Zomerdel als 'open water'. "Dat brengt de nodige risico's met zich mee. De plas is daar twintig meter diep. Dat betekent dat het water flink koud kan zijn en dat je kramp kan krijgen." Het lichaam van de Alkmaarder werd uiteindelijk middenin de plas door duikers teruggevonden. De tekst gaat verder onder de video. Lees ook: Mannelijke drenkeling recreatiegebied Geestmerambacht overleden In Geestmerambacht zijn acht officiële zwemstrandjes. "Daar wordt het water gecontroleerd en is het maximaal anderhalve meter diep. Buiten deze plekken is de veiligheid niet gegarandeerd. Het is triest voor deze man en zeker voor zijn nabestaanden." Getrainde zwemmers

Het is niet verboden om in de Zomerdel te zwemmen. Vooral triatleten maken graag gebruik van de plas. "Die zwemmen dan van noord naar zuid. Dat is anderhalve kilometer. Dat zijn goed getrainde zwemmers en hebben ook negen van de tien keer een pak aan en een boei mee. Zij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen." Over de precieze doodsoorzaak van de Alkmaars is nog niets duidelijk.