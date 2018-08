Deel dit artikel:











Mannelijke drenkeling recreatiegebied Geestmerambacht overleden Foto: Remke Polder

ZUID-SCHARWOUDE - De mannelijke drenkeling voor wie gisteren een grote zoekactie is opgestart in recreatiegebied Geestmerambacht in Zuid-Scharwoude is overleden. Dat laat een politiewoordvoerder weten aan NH Nieuws.

Het lichaam van de 31-jarige Alkmaarder is vannacht gevonden, bevestigt zij. De man raakte gistermiddag even na 12.00 uur vermist op het water. Ooggetuigen verklaarden dat ze een man hadden zien zwaaien en om hulp hoorden roepen. In de loop van de middag werden persoonlijke eigendommen en de fiets van de Alkmaarder aangetroffen. Er werd een grote zoekactie opgestart, waarbij sonarapparatuur werd ingezet. De familie van het slachtoffer is op de hoogte van zijn overlijden gesteld.