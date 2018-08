Grote zoekactie naar mannelijke drenkeling in recreatiegebied Geestmerambacht

ZUID-SCHARWOUDE - In recreatiegebied Geestmerambacht in Noord-Scharwoude wordt momenteel met sonarapparatuur gezocht naar een mannelijke drenkeling.

Eerder was er nog twijfel over of er daadwerkelijk een man in het water was. Ooggetuigen verklaarden dat ze een man hebben zien zwaaien en om hulp hoorden roepen. Een woordvoerder van de politie laat weten: "Inmiddels hebben wij genoeg aanwijzigingen om aan te nemen dat het gaat om een serieuze vermissing."

Er wordt de komende uren nog gezocht, waarna er overleg plaatsvindt hoe verder. "Mogelijk besluiten de teams morgenochtend verder te gaan, maar daarover is nog niets duidelijk", aldus de politie.

Duikers van de brandweer zochten eerder al tevergeefs naar de mogelijke drenkeling in Geestmerambacht. Daarna werd door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie een sonar ingezet.