VIDEO: Monnickendam geschokt om dood Shannon op Malta: "Je wilde haar als vriendin hebben"

MONNICKENDAM - Het nieuws over de op Malta doodgestoken Shannon is in haar geboorteplaats Monnickendam ingeslagen als een bom. Afgelopen vrijdag werd de 30-jarige vrouw dood gevonden. De ex-vriend van Shannon is verdachte in de zaak.

Monnickendam is een kleine gemeenschap. "Iedereen kent elkaar", vertelt een anonieme vriendin van Shannon aan NH Nieuws. "Iedereen volgt het nieuws uit Malta op de voet." Haar backpackende broer is van zijn vakantiebestemming naar huis gekomen na het fatale nieuws over zijn zus.

"De hele familie heeft bij mij aan de overkant gewoond, dus ik zag haar altijd komen en gaan. Heel enthousiast en vriendelijk, altijd lachen", vertelt oud-buurman Ron van Vliet.

Nederland te klein

Shannon woonde al sinds 2013 op Malta. Nederland was volgens goede vriend Tim 'te klein voor haar'. "Shannon was echt iemand die je erbij wilde hebben als vriendin", vertelt Tim. "Ze was heel sociaal en open. Ze had plannen om naar Portugal en Spanje te gaan om daar te werken, maar ze wist nog niet waar."

"Ik denk ook niet dat ze in Malta als laatste wilde blijven; ze wilde verder en verder en verder. Ze was echt iemand die van het avontuur hield, dat was echt haar ding. Ze vond Nederland wel haar thuisland, maar ze kon dáár echt haar ei kwijt.", aldus Ron.

In het begin van haar periode op het eiland werkte Shannon in een wijnbar, maar daar verdiende ze te weinig mee. Ze koos ervoor om in dienst te gaan bij een online gamingbedrijf. Volgens Tim doen veel Nederlanders dat op Malta.

Ex-vriend Jelle

Bij het bedrijf leerde de vrouw uit Monnickendam haar inmiddels ex-vriend Jelle R., nu verdachte in de moordzaak, kennen. Ze zouden ruim een jaar een relatie hebben gehad, maar hij zou het niet hebben kunnen verkroppen dat ze het uitmaakte. Volgens een vriendin van Shannon hadden ze een moeizame relatie en zou Jelle haar zelfs mishandeld en bedreigd hebben. Ook meldt een bron dat hij drugsproblemen zou hebben.

De ex-vriend van de 30-jarige Shannon die vrijdag dood werd gevonden op Malta is zaterdag al voor de rechter verschenen. Dat bevestigen diverse bronnen aan NH Nieuws. Het gaat om de 22-jarige Jelle R. die oorspronkelijk uit Sneek komt, maar daarna in Schagen woonde.

Wat nu?

Vandaag vindt er nog meer onderzoek op het lichaam van Shannon plaats. Over een eventuele herdenking op het eiland is nog niks bekend. Ook is niet duidelijk wanneer haar lichaam terugkomt naar Nederland.