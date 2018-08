Verdachte van moord op Malta komt uit Schagen: "Iedereen erg geschrokken"

SCHAGEN - De ex-vriend van de 30-jarige Shannon die vrijdag dood werd gevonden op Malta is gisteren al voor de rechter verschenen. Dat bevestigen diverse bronnen aan NH Nieuws. Het gaat om de 22-jarige Jelle R. die oorspronkelijk uit Sneek komt maar daarna in Schagen woonde.

Volgens een vriendin van de familie van het slachtoffer zou de verdachte de ex-vriend van het 30-jarige Monnickendamse slachtoffer zijn. Hij zou niet hebben kunnen omgaan met het einde van hun relatie.

Lees ook: 'Ex-vriend betrokken bij dood van 30-jarige Monnickendamse op Malta

Mensen uit de omgeving van de verdachte laten weten geschokt te zijn door het nieuws. "Iedereen is erg geschrokken", laat een kennis van vroeger weten. "Ik ken Jelle als een harde werker, maar ook als iemand die zichzelf kan verliezen aan drank en drugs." Hij was Jelle al enige jaren uit het oog verloren. "Het klinkt stom, maar toen ik het nieuws vrijdag las dacht ik wel bij mezelf: 'Zou Jelle nog op Malta zitten'? Maar ik wist verder niet dat dat meisje zijn vriendin of ex was", voegt hij toe.

Lees ook: 'Vrouw (30) uit Monnickendam gedood op Malta'

De 22-jarige verdachte, die net als het slachtoffer op het eiland woonde en werkte, zou inmiddels bekend hebben nadat hij werd geconfronteerd met camerabeelden. Op die beelden zou te zien zijn geweest hoe hij een (steek)wapen over een hek gooide in de buurt van het plaats delict.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet bevestigen dat het slachtoffer inderdaad de 30-jarige uit Monnickendam is. Ook over de voorgeleiding van de verdachte kunnen ze geen uitspraken doen.