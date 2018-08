Deel dit artikel:











Geen blauwalg meer in recreatiegebied Zaandam Foto: NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

ZAANSTAD - Goed nieuws voor zwemliefhebbers: er is geen blauwalg meer in het water bij verschillende strandjes in het Jagersveld in Zaandam. Er kan dus weer veilig gezwommen worden.

Afgelopen week werd blauwalg geconstateerd in het water bij de strandjes De Fuut, De Fuut-Watersnip, de Kuifeend en de Smient in het recreatiegebied. Het werd sterk afgeraden om op die plekken te gaan zwemmen. Nu kan dat dus weer veilig. Lees ook: Hier kan je beter niet gaan zwemmen Het Hoogheemraadschap liet vorige week nog weten dat het aantal zwemlocaties waar blauwalg voorkomt in razend tempo stijgt. Check daarom eerst de website of app van zwemwater.nl voordat je ergens een duik neemt.