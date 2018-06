Opzettelijk aangereden motoragent Hilversum heeft bekken- en buikletsel

HILVERSUM - De agent die gisteren gewond raakte toen een automobilist hem in de Hilversumse Ampèrestraat opzettelijk aanreed, heeft buik- en bekkenletsel opgelopen. Dat laat de politie vandaag weten.

Toen twee motoragenten gisteren rond 17.30 uur een auto zagen rijden waarvan ze vermoedden dat die met gestolen kentekenplaten rondreed, besloten ze de bestuurder te controleren.

Bij de Larenseweg gaven de agenten de man een stopteken, maar toen hij dat zag, scheurde hij weg. De politiemotoren gingen achter hem aan, en achtervolgden hem door meerdere Hilversumse staten.

Zichzelf klemgereden

Toen de automobilist en de motoragenten weer op de Larenseweg belandden, reed de verdachte zichzelf klem. In een poging zijn weg te vervolgen, reed hij achteruit en botste daarbij tegen de motor van een van de agenten aan.

De agent kwam ten val, maar raakte niet gewond. Wel zag de verdachte daarbij kans te ontkomen, waarna de tweede agent de achtervolging voortzette.

Plankgas achteruit

In de Ampèrestraat leek de automobilist te stoppen, maar toen de motoragent achter hem stond, reed hij - ditmaal plankgas - achteruit. Daarbij beukte hij de agent van zijn motor, en ging er opnieuw vandoor.

Nadat ambulancepersoneel zich over de gewonde motoragent had ontfermd, werd de zoektocht naar de agressieve automobilist hervat. De auto werd gevonden op een parkeerterrein van een hotel langs de A1, maar de bestuurder was nergens te bekennen.

Bosjes

Omdat het vermoeden bestond dat hij zich in de nabijheid van het hotel ophield, werden onder meer de bosjes rond het gebouw uitgekamd. Ook dat leverde niets op.

De politie is een onderzoek gestart en zoekt daarvoor nog getuigen. Wie weet wie de automobilist is, of informatie heeft die de recherche verder kan helpen, wordt verzocht contact op te nemen. Dat kan op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.