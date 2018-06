Deel dit artikel:











Man rijdt agent aan na controle en vlucht Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HILVERSUM - De politie is op de parkeerplaats bij hotel De Witte Bergen langs de A1 in Hilversum op zoek naar een man die een politieagent en een omstander heeft aangereden na een reguliere voertuigcontrole in Hilversum.

De man wilde niet meewerken aan de controle en reed op hoge snelheid weg. Hierbij reed hij de agent en een andere persoon aan. Zij raakten volgens een woordvoerder van de politie niet gewond. Vervolgens reed de man de snelweg op en parkeerde zijn auto op de parkeerplaats bij hotel De Witte Bergen. Daar zette hij zijn vluchtpoging te voet verder. De man zou zich volgens een Burgernetmelding schuilhouden in de bosjes rondom het hotel. Honden

Volgens omstanders zijn er veel agenten op de been die met honden op zoek zijn naar de voortvluchtige man. Ook is er een politiehelikopter opgeroepen. Een ooggetuige meldt dat een groot gedeelte van de parkeerplaats is afgesloten. Bovendien zou de afrit naar het hotel vanaf de snelweg dicht zijn.