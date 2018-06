Dieven stelen fiets van Tim (10) waarmee hij Alpe d'HuZes zou fietsen

AALSMEER - "Ik wil voor opa fietsen." Dat zei de 10-jarige Tim afgelopen januari tegen zijn vader toen zijn opa net was overleden aan kanker. Vader Ronald zou de jaarlijkse tocht sowieso fietsen en zijn zoon was daarom vastbesloten om mee te gaan. Hij haalde zelfs 6.500 euro aan sponsorgeld op. De rest van de voorbereiding verliep ook voorspoedig, totdat gisterochtend bleek dat de fietsen van beide Aalsmeerders gestolen waren.

Tim en Ronald verbleven toen al een paar dagen op een camping in de Franse Alpen nabij de Alpe d'HuZes. "Zondag hebben we al een stukje proefgefietst en dat ging zo goed, dat we meteen naar boven zijn gefietst", vertelt Ronald vanochtend aan NH Radio. "Dus wij vol vertrouwen naar donderdag toeleven en de volgende dag word ik wakker, ik kijk naar m'n tent en denk 'Hey, waar zijn de fietsen gebleven?'."

Lees ook: Leerlingen werken zich in het zweet voor de Alpe d'HuZes

Eerst dachten Ronald en zijn zoon nog dat het om een flauwe grap ging, maar een intensieve zoektocht op en rondom de camping leverde niks op. "Toen zijn we naar de gendarmerie gegaan en helaas waren we niet de enigen. Er stond een behoorlijke rij van mensen voor het politiebureau om daar aangifte te doen. Dat is natuurlijk enorm sneu, want je zet je in voor zo'n goed doel en dan gebeurt je zoiets." Het is niet bekend hoeveel aangiften er precies zijn gedaan.

"Vertrouwen in mensheid gedaald"

De diefstal heeft een behoorlijke invloed gehad op Tim. "Hij was natuurlijk eerst heel erg verdrietig. Z'n vertrouwen in de mensheid is ook wat gedaald zeg maar. We hebben hem uitgelegd dat 99 procent van de mensen goed zijn, maar dat er een paar rotte appels tussen zitten die dat soort dingen doen. We hebben gezegd: 'gisteren was een baaldagje en vanmorgen zijn we wakker geworden en nu gaan we positief naar die dag toeleven'."

Lees ook: Team Tessa met 25.000 euro onderweg naar Alpe d'HuZes: "Mentaal en fysiek loodzwaar"

Mede dankzij een oproep van zijn moeder op Facebook hebben zich inmiddels al veel weldoeners gemeld die Tim een fiets willen lenen zodat hij donderdag alsnog (twee keer) de Alpe d'Huzes op kan, "Nu zijn er allemaal mensen op de camping en campings in de buurt die nog wel een fietsje voor Tim hebben. Ik heb er wel vertrouwen in dat dat goedkomt, maar ja, je haalt een hoop geld op voor het goede doel en je gaat zonder fiets naar huis. Dat is natuurlijk wel erg zuur voor dat mannetje."

Hulp van alle kanten

De organisatie van de jaarlijkse sponsoractie laat aan NH Nieuws weten dat een fietsenhandelaar uit Nederland een fiets beschikbaar heeft gesteld voor Tim. Postbedrijf TNT gaat deze gratis naar de Alpen brengen. Mocht de postbode onverhoopt te laat zijn, is er een plan B: een ander 10-jarig jongetje fietst woensdag. Hij wilde zijn racefiets dan donderdag aan Tim uitlenen.

"Het motto van de Alpe d'Huzes is: 'opgeven is geen optie', dus dat gaan we ook niet doen", besluit Ronald.