Leerlingen werken zich in het zweet voor Alpe d'HuZes

BROEK OP LANGEDIJK - Zo’n vijf kilometer moeten ze lopen in de brandende zon. Maar dat hebben de leerlingen van het Johannes Bosco in Heerhugowaard er graag voor over. Met het geld dat ze ophalen ondersteunen ze een team dat volgende week meedoet aan de Alpe 'd HuZes. ''Een vriendin van mijn moeder vecht tegen kanker, daar heb ik tijdens het hardlopen veel aan gedacht'', aldus een van de leerlingen.

Volgende week beklimmen weer duizenden mensen maximaal zes keer de Alpe d'Huez, een berg in de Alpen. voor KWF kankerbestrijding. Dat doen ze joggend, fietsend of wandelend onder het motto 'opgeven is geen optie'. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund.

Kanker

Marian Boots, die zelf ook kanker kreeg maar daar nu van genezen is, wandelt ook de legendarische berg op. ''Toen een teamlid op het Johannes Bosco vertelde over de Alpe d'HuZes ontstond het idee en kwamen de leerlingen voor ons in actie om nog meer geld op te halen. Dat is natuurlijk fantastisch!''

Lees ook: Levende standbeelden sieren Waagplein Alkmaar tijdens benefietactie

Jim de Vries is één van de tachtig leerlingen die een rondje om het meer van het Geestmerambacht loopt. Uiteindelijk hoopt hij met de school zo'n tweeduizend euro op te halen. ''Je hoort dat er veel mensen doodgaan aan kanker en dat dat nog niet genezen kan worden is best wel erg. Als wij ons steentje kunnen bijdragen zou dat mooi zijn.''