VIDEO: Pasgeboren zeeleeuwtjes Artis voor het eerst naar buiten

AMSTERDAM - De twee Californische zeeleeuwtjes die vorige week in de Amsterdamse dierentuin Artis werden geboren, mochten vandaag voor het eerst naar buiten.

De pups van twee verschillende moeders kwamen precies 24 uur na elkaar ter wereld. De moeder van het eerste jong is nog onervaren en had weinig aandacht voor haar baby. De ander, die de oma is van deze pup, bood zich daarom instinctief aan om het dier te voeden. Een dag later beviel ze zelf van haar jong.

Artis filmde de jongen tijdens hun eerste momenten buiten: