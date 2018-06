Noord-Hollanders ervaren hardrijden en parkeren als groot probleem

NOORD-HOLLAND - Hardrijders moeten worden aangepakt en ook parkeren is een groot probleem, vinden Noord-Hollanders. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer dan 25 procent van de ondervraagden vindt dat hardrijden nu moet worden aangepakt. 17 procent van de mensen wil dat parkeerproblemen als eerst worden opgelost.

Opvallend is dat Noord-Hollanders gemiddeld een minder hoge prioriteit geven aan de aanpak van hondenpoep op straat dan mensen in veel andere regio's.

Rommel op straat en hangjongeren

Een aantal steden vindt andere punten belangrijker dan de hardrijders en parkeerproblemen. In Amsterdam moet de rommel op straat bijvoorbeeld als eerst worden aangepakt, vindt veruit het grootste deel van de ondervraagden. Ongeveer 24 procent van de Amsterdammers vindt dat het grootste probleem.

Amsterdammers willen daarnaast dat er wat wordt gedaan aan rondhangende jongeren. Ook voor inwoners van Haarlemmermeer is dat een belangrijk punt.

Landelijk beeld

Over het algemeen vinden de meeste mensen in stedelijke gebieden dat parkeerproblemen, rommel op straat, overlast door buurtbewoners, rondhangende jongeren en drugsgebruik- of handel met voorrang moeten worden aangepakt. In minder stedelijke gebieden vinden mensen vaak juist dat te hard rijden en hondenpoep prioriteit moeten zijn.

