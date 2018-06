Rico Verhoeven bokst in Johan Cruijff Arena, mogelijk tegen Badr Hari

AMSTERDAM - (AT5) Geen knock-out, maar wel een stevige overwinning op punten. Kickbokser Rico Verhoeven verdedigde gisteravond in het Britse Birmingham met succes zijn wereldtitel tegen de Kroaat Mladen Brestovac.

Vlak na die wedstrijd gaf Verhoeven aan op 29 september opnieuw in de ring te stappen. En dat gebeurt niet zomaar ergens; de Johan Cruijff Arena wordt speciaal voor dat gevecht omgetoverd tot boksarena.

Tegenstander

Dat het gevecht in de Arena gehouden wordt, voedt meteen een aantal geruchten. Want wie wordt de tegenstander van Rico? Zelf wilde hij daar gisteravond nog niets over kwijt. Maar de kans is aanwezig dat er een rematch komt tussen Verhoeven en Badr Hari.

De twee namen het in 2016 ook al tegen elkaar op. Bad Boy Badr moest toen opgeven nadat hij hard op zijn arm geraakt werd. Een herhaling van het gevecht zat er enige tijd niet in, omdat Hari een celstraf moest uitzitten voor een reeks mishandelingen in het Amsterdamse uitgaansleven.

Oefenpotjes

Begin dit jaar gaven beide vechters opnieuw aan een rematch te willen. Maar aan die partij moesten wel een paar 'oefenpotjes' voorafgaan. Zo won Hari van Amsterdammer Hesdy Gerges en deed Rico Verhoeven dat tegen tegen Jamal Ben Saddik en gisteravond tegen Mladen Brestovac.

Of de twee in september echt tegenover elkaar staan is nog niet zeker, maar het Amsterdamse podium maakt het wel waarschijnlijk.