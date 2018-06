Sinterklaascomité Zaanstad verrast door toewijzing intocht: "Wist nog van niets"

ZAANDAM - Het Sinterklaascomité in Zaanstad wist nog niet officieel dat de landelijke intocht naar hun gemeente zou komen, maar is desondanks "zeer verheugd" dat het kinderfeest in november bij de Zaanse Schans plaatsvindt.

"Daar verrassen jullie me mee", zegt een lid van het Sinterklaascomité Zaanstad wanneer hem telefonisch een reactie wordt gevraagd op het heuglijke nieuws voor Zaanstad. "We waren van tevoren wel geïnformeerd dat de gemeente een poging ging doen om het evenement naar onze stad te halen, maar de uitkomst zou nog met ons worden gedeeld."

Telefonisch geïnformeerd

Geralt Lammers, woordvoerder van de gemeente, zegt in een reactie dat alle betrokken comités gisteren telefonisch geïnformeerd zijn over de definitieve toewijzing van de landelijke intocht. Het persbericht is volgens hem door alle drukte nog niet verzonden naar de betrokken groepen.

Het Sintcomité is gevraagd mee te denken op welke manier het feest op zaterdag 17 november vorm zal moeten krijgen. "Daar denken we met alle groepjes vanuit de regio aan mee. We hebben er echt heel veel zin in en zijn vereerd dat het feest naar ons toe komt dit jaar."

Ongeregeldheden

Om ongeregeldheden, zoals vorig jaar bij Dokkum, maakt hij zich vooralsnog geen zorgen. "Dat is een probleem waar de gemeente zich over mag gaan buigen. Wij willen er gewoon een mooi kinderfeest van maken."