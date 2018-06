Deel dit artikel:











Ilma zat op de wc toen plotseling het dak instortte: "Best wel beangstigend" Foto: NH Nieuws & Shutterstock

MEDEMBLIK - Het is misschien wel het meest onwerkelijk toiletbezoek van haar leven: kort nadat Ilma van Velzen uit Onderdijk gisteren bij een garage in Medemblik het kleinste kamertje had opgezocht, begon het pand te piepen en te kraken. Luttele seconden later stortte het dak in en stroomden er tientallen liters regenwater de werkplaats in. "Zoveel geluid in zo'n kleine ruimte: dat is best wel beangstigend."

Omdat Ilma nog op het toilet zat toen het dak instortte, heeft ze niet gezien hoe het gebeurde. "Maar toen ik naar buiten liep, zag ik mensen van de garage in paniek rondrennen." Als ze nog een keer kijkt, ziet ze dat er een enorm gat in het dak zit en een deel van het systeemplafond in een 'grote plas water' op de vloer van de werkplaats ligt. Lees ook: Garagedak ingestort door noodweer in Medemblik: "Iedereen stond te trillen" Hoewel er niemand gewond is geraakt, zat de schrik er bij de garagemedewerkers goed in, vertelt Ilma. "Ik heb nog een medewerker gerustgesteld die heel nat was geworden." Terwijl de medewerkers verdwaasd en verbaasd door de garage banjerden, gaf Ilma een goede tip. "Ik heb ze geadviseerd de stroom eraf te halen, want met al dat water weet je het maar nooit." Geluk bij een ongeluk

Niets wees er volgens Ilma op dat het dak op instorten stond, al vertelde een monteur haar naderhand dat hij het dak kort voordat het instortte 'had horen kraken'. Een geluk bij een ongeluk, volgens de Onderdijkse. "Want daardoor kon hij op tijd wegkomen." Ook Ilma's auto, die na een reparatie klaarstond om opgehaald te worden, is ongehavend uit de chaos gekomen. "Ze reden m'n auto net naar buiten, maar andere klant had minder geluk, want die auto werd net naar binnen gereden."