Garagedak ingestort door noodweer in Medemblik: "Iedereen stond te trillen"

MEDEMBLIK - Sjaak Botman is er kapot van. Het dak van zijn bedrijf Toyota Botman is door het noodweer gisteren helemaal ingestort. "Als ik naar de ravage kijk, voel ik een hoop triestheid opkomen", vertelt de eigenaar.

Het personeel was aan het werk toen het dak instortte. Gelukkig raakte niemand gewond. "Het personeel was behoorlijk ontdaan, iedereen stond te trillen", vertelt Sjaak. "Het heeft een behoorlijke impact gehad op de werknemers."

Omdat het dak van het pand helemaal is ingezakt, was het vlak na het incident niet veilig om naar binnen te gaan. De zijkanten van het gebouw moesten worden gestut. Maar het is nog altijd onduidelijk wanneer het gerepareerd kan worden.

Familiebedrijf

Het familiebedrijf van Sjaak zit sinds 1971 in het pand in Medemblik. "Zo wil je niet dat het bedrijf eindigt", vindt Sjaak. "In dit pand is ons bedrijf groot geworden. Dit noemen we met trots altijd onze dorpsgarage. De trots is er nog wel, maar de garage nu niet meer", vertelt hij.

Voorlopig zal het werk worden verplaatst van Medemblik naar het hoofdkantoor in Zwaag.