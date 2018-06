Bakkeleiende politici Bergen in 'relatietherapie': "Dit kunnen we burger niet nog vier jaar aandoen"

BERGEN - Politieke partijen die elkaar voor rotte vis uitmaken en de burger die het vertrouwen in de politiek kwijtraakt. De sfeer in de gemeenteraad van Bergen is tot het vriespunt gedaald. Om uit de impasse te komen, gaat een extern bureau onderzoek doen naar de getroebleerde verhoudingen in de gemeenteraad. In normaal Nederlands: de partijen gaan in relatietherapie.

"Ik doe een dringend beroep op u als raadsleden. Ga het gesprek met elkaar aan en zet er een streep onder." Burgemeester Hetty Hafkamp roept vlak voordat het nieuwe college wordt geïnstalleerd op tot verzoening. "U heeft een grote verantwoordelijkheid: dit kunnen we de burger niet nog eens vier jaar aandoen."

Hete Hangijzers

Hoewel een meerderheid van de raad voor stemt, wordt daarna snel duidelijk waarom de partijen het onderling niet kunnen oplossen. Nu de coalitie en oppositie stuivertje hebben gewisseld waait er een andere wind. En dan gaat het vooral om de 'hete hangijzers' in de gemeente. De coalitie bestaande uit GroenLinks, VVD, gemeentebelangen BES en Behoorlijk Bestuur Bergen wil een aantal grote projecten terugdraaien.

Lees ook: Gemengde reacties over mogelijke heroverweging grote projecten Bergen en Egmond

Zo is er politieke onrust over de nieuwe locatie van de fuserende voetbalclubs in de Egmonden en wordt er al jaren gebakkeleid over het dorpshart van Bergen. In het al aangenomen plan van de oude coalitie is er in dat plan ook plaats voor een supermarkt. Maar dat is een doorn in het oog van de partijen die het nu voor het zeggen hebben.

Om nog een kans te maken om het - reeds aangenomen - plan voor het dorpshart terug te draaien, moet het bestemmingsplan worden teruggetrokken. Dat ligt al bij de Raad van State en dus wordt er een brief gestuurd om tijd te winnen en een alternatief plan een kans te geven. "Het is helaas even nodig om op de rem te trappen", aldus Femke Ouendag van GroenLinks.

Ernstig

Maar dat schiet in het verkeerde keelgat van de oppositie. "De gevolgen van dit besluit zijn niet duidelijk. Niet in geld niet in tijd en niet in draagvlak", aldus de motie van de oppositie. "Er is jarenlang gewerkt aan dit voorstel en daar wordt nu even een streep door getrokken. Dit is heel ernstig en heb ik nog nooit meegemaakt", aldus Janina Luttik-Swart van KiesLokaal.