Vandalen laten spoor van vernieling achter in kerk Kortenhoef: "Dit is een klap voor je kop"

KORTENHOEF - Vandalen hebben van vrijdag- op zaterdagnacht veel schade aangericht aan de Nederlands Hervormde kerk in Kortenhoef. Onbekenden gingen het gebouw binnen met een stuk ijzer en lieten een spoor van vernieling achter door schoonmaakmiddel rond te strooien.

Kerkbeheerder August van der Lelie hoorde van de buurman van de kerk dat er was ingebroken. "Zijn honden sloegen 's nachts alarm door te blaffen, maar hij kon niks zien vanuit zijn raam. Toen hij in de ochtend ging kijken wat er was gebeurd, bleek dat mensen de kerk waren binnengegaan", aldus Van der Lelie.

Breekijzer

De vandalen gingen zorgvuldig te werk en maakten voordat ze inbraken de bewegingssensoren kapot. "Die waren geplaatst, omdat er al een keer eerder ingebroken was", vertelt de kerkbeheerder tegen NH Nieuws. In een bijgebouw vonden de daders een breekijzer en ontwrichten hiermee een deur aan de zijkant van het pand.

Vernieling

Eenmaal binnen hadden de vandalen vrij baan en probeerden ze meerdere kluizen open te breken. "Maar hierin zat niks van waarde. Ze hebben toen waarschijnlijk schoonmaakmiddel gepakt en de boel vies gemaakt. Het zat echt overal: op de vloer, de stoelen en tegen de muur. Het was een spoor van vernieling", zegt een gebroken Van der Lelie.

Met man en macht is er gewerkt om de boel schoon te krijgen voor de kerkdienst zondag. Die ging uiteindelijk gewoon door. Samen met de politie wordt nu gekeken wat de schade is. Dat loopt op tot in de duizenden euro's. "Dit is echt een klap voor je kop en we hebben geen idee wie dit heeft gedaan. We hebben namelijk geen harde bewijzen."

ChristenUnie

De ChristenUnie Wijdemeren uit op Twitter hun onvrede over de actie van de vandalen. "Wat bezielt je om midden in de nacht vernielingen aan te richten in de bijgebouwen van de kerk? Diep triest. Wij roepen de daders op zich te melden", aldus de politieke partij.