Testvlucht geluidsoverlast Lelystad Airport vertraagd: Transavia zet ander toestel in Foto: NH Nieuws

ANDIJK - De vlucht om toekomstig geluidsoverlast vanaf Lelystad Airport te testen, is vertraagd. Het vliegtuig had in eerste instantie om 15.30 uur moeten vertrekken voor een ronde boven onder meer Noord-Holland, maar vertrok uiteindelijk bijna twee uur later.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er een technisch probleem met het vliegtuig van Transavia dat de vlucht zou maken. De luchtvaartmaatschappij zet een ander toestel in. Hierdoor schuift het vliegschema op, meldt het ministerie. Andijk

Mensen die langs de route zitten te wachten, moeten dus nog even geduld hebben. In onder meer Andijk heeft een groepje mensen zich verzameld om het geluid aan te horen. Lees ook: Geluid Lelystad Airport vandaag op de proef gesteld met testvlucht: dit zijn de vliegroutes Het vliegtuig vliegt vandaag drie routes over Noord-Holland om omwonenden een indruk te geven van de geluidshinder als straks Lelystad Airport open gaat. Bewoners kunnen via belevingsvlucht.nl direct laten weten hoe ze het geluid hebben ervaren. Het ministerie meet de geluidshinder zelf ook op elf punten, maar heeft al laten weten dat de testvlucht geen rol zal spelen in verdere besluitvorming.