Geluid Lelystad Airport vandaag op de proef gesteld met testvlucht: dit zijn de vliegroutes

SCHIPHOL - Een Transavia-Boeing vliegt vandaag drie routes over Noord-Holland om omwonenden van Lelystad Airport een indruk te geven van de geluidshinder. In totaal worden tussen 15.30 uur en 21.30 uur zeven routes door Nederland gevlogen.

De Boeing vliegt drie keer over de kop van de provincie en over West-Friesland. Bewoners kunnen via belevingsvlucht.nl direct laten weten hoe ze het geluid hebben ervaren. Het ministerie meet de geluidshinder zelf ook op elf punten, maar heeft al laten weten dat de testvlucht geen rol zal spelen in verdere besluitvorming.

Als alles volgens planning loopt zal Lelystad Airport in 2020 open worden gesteld voor vakantievluchten. De luchthaven is nu nog alleen geschikt voor 'general aviation', met andere woorden: sportvliegtuigen en zo nu en dan een zakenjet.

Over twee jaar moet Lelystad klaar zijn om vliegtuigen zoals de Boeing 737 en de Airbus A320 te kunnen ontvangen.

Weerstand

Omdat er veel weerstand in de omliggende provincies heerst, voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de testvlucht uit om omwonenden te laten 'wennen' aan het geluid van een Boeing 737.

Het vliegtuig zal vandaag niet daadwerkelijk landen op Lelystad Airport. Op de luchthaven mogen deze vliegtuigtypes namelijk nog niet komen.



In Noord-Holland is ook al geprotesteerd tegen Lelystad Airport: inwoners van West-Friesland vrezen hinder van laagvliegende toestellen die vanaf de polderluchthaven in westelijke richting opstijgen.

Minder lawaai

Aan boord van de Boeing zijn geen passagiers, waardoor het vliegtuig naar alle waarschijnlijkheid minder lawaai zal maken vanwege het lagere gewicht. Om dat te compenseren wordt er meer brandstof meegenomen.

Bekijk hieronder de vliegroutes: