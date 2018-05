Verbazing over 'code oranje'-kortingsactie van Thuisbezorgd tijdens noodweer

NOORD-HOLLAND - Op sociale media is vol verbazing gereageerd op een actie van maaltijdbezorgdienst Thuisbezorgd. Klanten kregen gisteren, tijdens de heftige storm, een speciale 'code oranje'-kortingscode om goedkoper eten thuis te laten bezorgen. "Mooi weer om die jongens en meiden op scooters voor minimumloon naar buiten te trappen", luidt een van de verontwaardigde reacties.

Het KNMI riep gistermiddag code oranje af voor bijna het hele land vanwege gevaarlijk zware onweersbuien. Code oranje betekent volgens het weerinstituut dat er 'grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast'.

Thuisbezorgd speelde daarop in door op Facebook en via e-mail een kortingscode te verspreiden: "Verrast door code oranje? Geen nood, Thuisbezorgd staat voor je klaar." Door bij het bestellen 'CODEORANJE' in te vullen, konden klanten gisteravond vijf euro korting krijgen op hun bestelling.

Dat schoot bij veel klanten in het verkeerde keelgat. Onder het Facebookbericht staan tientallen reacties van mensen die het raar vinden dat het bedrijf er met de code voor probeerde te zorgen dat meer mensen gingen bestellen tijdens het noodweer en hiermee bezorgers onnodig in gevaar bracht.

'Geen sympathieke actie'

"Belachelijk om op deze manier korting te geven. Mijn werkgever raadt ons aan met dit weer de werkzaamheden te staken. Jullie stimuleren nu om de bezorger de weg op te sturen", is de reactie van pizzakoerier Eddy.

"Gezien uw verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw personeel vind ik dit geen sympathieke actie", is een van de andere reacties. En: "Heel raar hoor, je werknemers op hun scootertjes de straat op sturen nu!"

Toch kan niet iedereen zich druk maken om de veiligheid van de bezorgers. "Ik had al eerder besteld en loop nu vijf euro korting mis. Teleurstellend", laat Onno weten.

'Geen commentaar'

NH Nieuws heeft Thuisbezorgd om een reactie gevraagd. Het bedrijf laat weten niet verder op de zaak in te willen gaan. "Geen commentaar. Veiligheid gaat boven alles", is het enige wat een woordvoerder weet te melden.