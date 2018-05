Ondergelopen straten en boomstam op weg tijdens code oranje

HILVERSUM - De hevige regenval van de afgelopen uren heeft er in Hilversum voor gezorgd dat de straten daar momenteel blank staan. Ondanks code oranje lijken jonge kinderen juist te genieten van het weer.

In de straten van de Mediastad spelen enkele kinderen in de plassen over de weg. "Die vinden het geweldig, van hen mag het wel vaker zo regenen", vertelt bewoner Leon van Leersum aan NH Nieuws. De Hilversummer heeft nog niet eerder meegemaakt dat het zo hard regende in zijn straat.

Op de A8 bij Zaandam heeft een weginspecteur een boomstam van de weg moeten halen na het noodweer. Niemand raakte gewond door het object.

Code oranje is nog een uur geldig voor onze provincie: van 22.00 uur tot en met 23.00 uur geldt code geel, waarna de rust in Noord-Holland terug zou moeten keren.