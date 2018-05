Code oranje in de provincie, avondvierdaagsen afgelast

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincie Noord-Holland, met uitzondering van Texel. Tussen 16.00 uur en 21.00 uur moet er rekening gehouden worden met zware onweersbuien.

"Het zware onweer bevindt zich nu nog boven Utrecht, maar komt geleidelijk onze provincie binnen", vertelt NH-weerman Jan Visser. "Het kan in bepaalde gebieden echt losgaan en exploderen."

Ook gaat het, na het warmterecord van vandaag, hard regenen. Maximaal 50 milimeter regen per uur zal er in de Noord-Hollandse straten vallen. "De kans op plaatselijke zware buien is enorm, er gaan grote hoeveelheden neerslag vallen." Lokaal is er veel kans op zware windstoten tot 75 kilometer per uur en grote hagelstenen.

Het KNMI waarschuwt voor blikseminslag en wateroverlast. "Mijd open gebied en water, schuil niet onder bomen", aldus de weerorganisatie op hun website. Daarom zijn in onze provincie veel avondvierdaagsen afgelast. "Een verstandige keus", vindt Visser. "Het gaat echt los en bij twijfel zou ik altijd aflasten."

