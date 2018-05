Twee mannen aangehouden voor zware mishandeling Heldenaar

DEN HELDER - De politie heeft op 22 mei twee mannen aangehouden op verdenking van zware mishandeling van een Heldenaar. Het gaat om twee mannen van 20 en 21 jaar uit Den Helder en Grootebroek.

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 maart twee meldingen van mishandelingen binnen. Eén daarvan betrof de mishandeling van een 27-jarige man die rond 4.00 uur met ernstige hoofdwonden werd gevonden op de Breewaterstraat.

In het ziekenhuis bleek het slachtoffer onder andere een gebroken jukbeen, een gebroken kaak en een deuk in zijn schedel te zijn opgelopen. De Heldenaar was met een vriend uit geweest toen hij op straat werd mishandeld door tenminste twee mannen.

De 21-jarige man uit Grootebroek is heengezonden, maar blijft wel verdachte. De 20-jarige verdachte uit Den Helder is voorgeleid voor de rechter-commisaris.

De politie is nog steeds op zoek naar een derde verdachte.

Koningstraat

De politie kreeg in dezelfde nacht een melding van een mishandeling die een uur eerder aan de Koningstraat plaatsvond. Daarbij liep een 38-jarige man ook ernstig hoofdletsel op. De politie onderzoekt of de mishandelingen iets met elkaar te maken hebben.