Van der Vaart houdt deur op kier voor toekomst bij Telstar Foto: NH Nieuws

IJMUIDEN - Rafael van der Vaart laat de deur naar een transfer naar Telstar nog op een klein kiertje staan voor in de toekomst. In gesprek met NH Nieuws geeft de voetballer aan dat hij komend seizoen in ieder geval niet in het witte shirt te bewonderen is.

"Er is weleens gepraat met de club, maar ik heb altijd gezegd: ik wil rustig eerst vakantie, de tijd nemen en dan zien we wel wat er gebeurt. Maar in principe is Telstar niet mijn eerste keus. Op dit moment gaat het 'm niet worden." Van der Vaart hoopt dat zijn volgende club weer binnen de Deense competitie actief is, waar hij nu ook al speelt. Zijn vriendin Estevana Polman, met wie hij een kind heeft, handbalt namelijk ook in Denemarken. "Als dat niet lukt, zijn er andere opties, maar dat zien we dan wel." Lees ook: Telstar gaat vol voor Van der Vaart: "Rafael moet hier zijn loopbaan afsluiten" Wel roemt de middenvelder het seizoen van de Witte Leeuwen. "Het is een fantastische club en ze hebben het geweldig gedaan. Maar ik wil gewoon eerst op mijn gemakje kijken voor een nieuwe club."