Gemeente Haarlem scherpt regels Airbnb aan: van 60 naar 30 dagen per jaar verhuren

HAARLEM - De commissie Ontwikkeling van de gemeente Haarlem heeft afgelopen donderdag besloten dat het maximale aantal van zestig dagen verhuren via Airbnb niet meer geldig is. Na een stemming is er een nieuw maximum aantal dagen verhuren ingesteld van dertig dagen.

Met de huidige toestroom van toeristen in Haarlem, was het een kwestie van tijd voordat er overlegd zou worden over Airbnb. Veel bewoners van de stad waren bang voor Amsterdamse toestanden met de toenemende stroom van toeristen, dus aangescherpte regels voor Airbnb was een logische gevolgstap voor de gemeente.

Lees ook: "Haarlem moet Amsterdam ontlasten van teveel aan toeristen"

In plaats van maximaal zestig dagen verhuren per jaar is dat nu teruggebracht naar dertig dagen. Dit geldt voor alle mensen die hun huis verhuren aan toeristen, maar dat is in de meeste gevallen via Airbnb.

Lees ook: Toerisme rukt op in Haarlem: "Overal hoor je Duits en Engels"

In de onderstaande video is te zien hoe het zit met alle regels rondom particuliere vakantieverhuur: