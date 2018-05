Toerisme rukt op in Haarlem: "Overal hoor je Duits en Engels"

HAARLEM - Niet alleen Amsterdam heeft in onze provincie te maken met een groeiende toeristenstroom, ook in Haarlem beginnen vakantiegangers in steeds grotere getale de stad te bezoeken. Ook VVV-stadsgids Lard van der Pal merkt dat het aantal mensen die hij door de stad rondleidt toeneemt.

"Je ziet dat er steeds meer toeristen komen, ook internationale toeristen. Die komen in groten getale deze kant op. Er is een soort overloop gaande tussen Amsterdam en Haarlem", zegt Van der Pal tegen NH Nieuws.

Ook in het algemene straatbeeld van Haarlem ziet hij steeds meer mensen rondlopen. "De hele binnenstad van Haarlem wordt bijna overspoeld met terrassen. Daaraan zie je het ook terug."

"Overal Duits en Engels"

"Ik ben door de stad gelopen en ik hoorde overal Duits en Engels", vertelt een Duitse toerist. "Het is nog niet eens hoogseizoen en het is nu al vrij druk", vervolgt hij.

Sommige toeristen vinden de rust in Haarlem, vergeleken met het drukke Amsterdam, een verademing. "Ik heb de indruk dat Amsterdam groter en levendiger is, maar ik vind de rust hier prettig nu ik wat ouder word", zegt de Chinese toeriste Lin Hu. "Haarlem is gemoedeljker, kleiner en niet zo druk als Amsterdam", aldus een Australische toerist.

"Liever geen Amsterdamse toestanden"

Volgens Lard moet het echter niet te gek worden in de hoofdstad van onze provincie. "Ik hoop niet op Amsterdamse toestanden in Haarlem, maar als deze trend doorzet, dan heb je het over een jaar of tien ook hier."

Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema 'Metropool in ontwikkeling'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over 'Metropool in ontwikkeling'.