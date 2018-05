Deze West-Friese plekken krijgen bezoek van koning Willem-Alexander en Máxima

WEST-FRIESLAND - Nog een maand en dan brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een bezoek aan West-Friesland. NH Nieuws zet voor je op een rijtje welke vijf plekken het paar bezoekt.

Hun bezoek aan West-Friesland vindt plaats op donderdag 28 juni. Het programma voor die dag ziet er zo uit:

1: Hoorn

De Koning en Koningin worden op het Oostereiland ontvangen door de commissaris van de Koning Johan Remkes in de foyer van de Cinema. Zij krijgen daar een toelichting op ontwikkelingen en uitdagingen in de regio. Daarna spreekt het paar over de vernieuwing van het Oostereiland en maken zij een korte vaart per duurzame watertaxi door de haven.

2: Drechterland

Vervolgens bezoeken de koning en koningin in Drechterland de bouwplaats van de nieuwe Westfrisiaweg. De weg ontsluit de regio en loopt van Alkmaar tot Enkhuizen. Ze spreken met betrokkenen over het bestuurlijke proces en met omwonenden over de gevolgen van de aanleg van de weg. Ook spreken zij over nieuwe ontwikkelingen op provinciale wegen, waaronder de slimme zelfrijdende auto.

3: Stede Broec

Door naar voetbalvereniging De Zouaven in Grootebroek. De West-Friese gemeenten werken namelijk samen aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. De koning en koningin hebben een gesprek in de kantine van de voetbalclub met ouders, jongeren van team BAD (Team Bewust Alcohol en Drugs), een preventieprofessional en vrijwilligers achter de bar.

4: Enkhuizen

Daarna vertrekken ze naar het groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden, een wereldspeler op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe groenterassen. Willem-Alexander en Máxima bezoeken het nieuwe lab en spreken over opleidingsmogelijkheden, tekort aan personeel en de kansen die Enza Zaden biedt met de Academy. Vervolgens is er een rondetafelgesprek over de agri- en foodsector, waaraan bedrijven uit de vijf gemeenten deelnemen.

5: Medemblik

De koning en koningin sluiten het streekbezoek af bij het Internationale Sailing Center Medemblik (ISC Medemblik). Het zeilcentrum is als de tweede officiële trainingslocatie ter wereld de thuishaven van het internationale topzeilen. Bij het ISC traint talentvolle jeugd op weg naar een olympische carrière. Tijdens het bezoek vindt een zeildemonstratie plaats en spreekt het stel met talenten.