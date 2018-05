Koningspaar vereert West-Friesland met bezoek

WEST-FRIESLAND - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen op donderdag 28 juni een bezoek aan West-Friesland. Het paar komt onder meer langs in Hoorn, Enkhuizen en Medemblik.

Tijdens het bezoek staan ontwikkelingen in de regio centraal, dat meldt de provincie. Vooral onderwerpen als ondernemen, plattelandsontwikkeling en wereldhandel komen voorbij.

Alcoholgebruik

Om een goed beeld te krijgen van West-Friesland, bezoekt het paar onder meer een groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden in Enkhuizen dat gespecialiseerd is in het kweken van nieuwe groenterassen. Bij de kantine van voetbalvereniging De Zouaven in Grootebroek wordt alcoholgebruik onder jongeren besproken.

Daarnaast gaan de koning en koningin langs bij de bouwplaats van de nieuwe Westfrisiaweg. Het eerste deel hiervan is na veertig jaar plannen maken klaar. Ondanks deze vooruitgang zijn er ook nog zorgen: zo dreigt er een miljoenentekort te ontstaan.