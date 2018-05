Alwéér problemen met Intercity Direct: 300 reizigers vast bij Hoofddorp

HOOFDDORP - Opnieuw is een Intercity Direct-trein van de Nederlandse Spoorwegen in de problemen gekomen. Een trein met 300 reizigers is gestrand bij Hoofddorp door een technisch mankement.

Volgens ProRail is er geprobeerd om de trein te resetten, maar zonder succes. Door de defecte trein ligt het treinverkeer op de peperdure hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Breda sinds 10.30 uur plat.

De NS weet nog niet tot hoe laat de storing gaat duren. Vanuit Utrecht wordt hulp ingeroepen om de passagiers uit de trein te halen. Via Twitter klagen passagiers over hitte in de trein.

'Intercity Defect'

De Intercity Direct wordt geplaagd door vele mankementen en storingen. De snellere trein, die slechts een maxiumsnelheid heeft 160 kilometer per uur, is de opvolger van de Fyra. Die hogesnelheidstrein moest vanwege grote technische problemen noodgedwongen van het spoor worden gehaald. De Fyra reed maximaal 250 kilometer per uur.

De Intercity Direct, die soms ook 'Intercity Defect' wordt genoemd, viel de afgelopen jaren te vaak uit, kwam te laat en bood te weinig zitplaatsen. Volgens de NS gaat het inmiddels beter. Volgens cijfers kwamen reizigers eind vorig jaar in 83 procent van de ritten op tijd aan. Dat is net voldoende om aan de ondergrens te voldoen.

Update 11.20 uur

Nadat de trein anderhalf uur had stilgestaan, lukte het rond 11.15 uur om met de locomotief aan de andere zijde van de trein terug te rijden. De NS verwacht dat het treinverkeer uiterlijk 13.00 uur is hervat. Volgens een woordvoerder van de vervoerder heeft de airco in de trein aldoor aangestaan. "Die is niet uitgevallen door de storing", benadrukt ze met het oog op het warme weer.

Voor het geval dat ook de andere locomotief niet zou kunnen rijden, stond een team van ProRail met evacuatiemateriaal klaar om de reizigers over te laten stappen in een andere trein. "Maar deze oplossing is voor de mensen die waren gestrand met de trein natuurlijk veel comfortabeler."