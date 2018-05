Blikjes bier en bloemen bij Crane Hotel voor gevallen Max

AMSTERDAM - (AT5) Vrienden en bekenden hebben bij het Feralda Crane Hotel op de NDSM-werf in Amsterdam een gedenkplek ingericht voor de 32-jarige Max. Hij overleed dit weekend door een val tijdens een besloten dancefeest in het hotel. Op de plek zijn blikjes bier, flessen drank en bloemen neergelegd. Op een bord staan teksten als 'Held voor altijd' en 'Live life to the Max'.

De politie doet nog altijd onderzoek naar de fatale valpartij. De Amsterdammer wordt op sociale media omschreven als een echte levensgenieter. "Van de week heb ik nog lopen ouwehoeren, samen alleen zoals jij dat kan natuurlijk", schrijft iemand. "Zoals ik je ken met je biertje en volop aan het genieten van het leven! En dan ineens is het over ... Zo jong en zo nog niet klaar voor deze reis die je nu moet maken..."



Frederique van Waning, één van de organisatoren van het feest, zei eerder vandaag tegen AT5 geschokt te zijn. Het is volgens haar nog altijd onduidelijk wat er is gebeurd. "We weten gewoon niet of het een ongelukkige val is geweest of dat er misschien met intentie iets is gebeurd, dat wordt nu allemaal onderzocht."



Volgens Van Waning was de sfeer tijdens het feest goed en gemoedelijk. Edwin Kornmann, de directeur van het Faralda Crane Hotel, was zaterdagavond ook bij het feest en bevestigt die lezing. Toch lijkt hem de kans op een ongeluk erg klein. 'Je moet flink wat kracht en lenigheid hebben om over de reling te klimmen. Je valt er niet uit onhandigheid af.'