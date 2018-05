Vrienden rouwen om van kraanhotel gevallen Max: "Rest in peace, wild boy"

AMSTERDAM - (AT5) Vrienden, bekenden en familieleden rouwen om de 32-jarige Max. Hij overleed dit weekend door een val tijdens een besloten dancefeest in het Faralda Crane Hotel in Amsterdam.

Op sociale media wordt Max omschreven als een levensgenieter. "Van de week heb ik nog lopen ouwehoeren, samen alleen zoals jij dat kan natuurlijk", schrijft iemand. "Zoals ik je ken met je biertje en volop aan het genieten van het leven! En dan ineens is het over... Zo jong en zo nog niet klaar voor deze reis die je nu moet maken..."

"Zet je de radio aan, draaien ze Bright Eyes, toepasselijk...", schrijft een ander. "Ik hoop dat je je rust gevonden hebt... rest in peace, wild boy."

Een vriendin van Max zegt: "Voor altijd. Bonnie en Clyde. Water en vuur. Ik kan niets meer zeggen. Mijn alles. Mijn grootste liefde. Ik ben je toch niet kwijt? Het is niet waar. Zeg me dat het niet zo is. Sorry als ik niet reageer, lieve vrienden. Maxime kom terug. Het beste van mij was jij."

'Kapot van'

Frederique Van Waning, één van de organisatoren van het feest, reageert geschokt. "Het heeft ons heel erg geraakt. We hebben allemaal ongeveer dezelfde leeftijd als het slachtoffer en kunnen ons ook heel goed inleven in Max en zijn nabestaanden. Dus we zijn er persoonlijk heel erg kapot van en heel erg geschrokken. Ik wil alle vrienden en familieleden heel veel sterkte wensen, woorden schieten tekort om dit leed te verdragen, denk ik."

Het is volgens haar nog altijd onduidelijk wat er is gebeurd. "Er gaan wat verhalen rond. De recherche is een groot onderzoek gestart. We weten gewoon niet of het een ongelukkige val is geweest of dat er misschien met intentie iets is gebeurd, dat wordt nu allemaal onderzocht."

Van Waning zegt dat de sfeer goed was. "Veel bekenden, de muziek was goed. De locatie was natuurlijk fantastisch. Het was heel gemoedelijk. Ik had het idee dat veel mensen elkaar kenden en het leuk vonden om elkaar daar te zien."

Edwin Kornmann, directeur van het Faralda Crane Hotel, was zaterdagavond ook bij het feest. Hij omschrijft de sfeer ook als gemoedelijk. "Want als dat niet zo is, grijp ik altijd heel snel in. Maar het is heel erg treurig wat er is gebeurd, dat voorop."

'Niet uit onhandigheid'

Ook hij weet niet wat er gebeurde, maar de kans op een ongeluk lijkt hem klein. "Het is extreem veilig." Van Waning denkt daar hetzelfde over. "Je moet flink wat kracht en lenigheid hebben om over de reling te klimmen. Je valt er niet uit onhandigheid af. We spelen alle scenario's in ons hoofd af en alle scenario's lijken ontzettend onwerkelijk."

De politie zegt dat het onderzoek 'in volle gang' is, maar kan vandaag verder nog niets over het incident zeggen.